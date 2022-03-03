عيون الشعر الإماراتي

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أبتدي بالله وآخِط السطور

يوم هاج النظم(١) في قلبي يدور

جِيْل عَرْبٍ(2) مِ الخوافي ما َظَهر

غير تَوَّه (3) ظاهرٍ من حَرّ كور(4)

يوم أفكِّرفي الزمن هذا واشوف

هاض(5) مابي من تماثيل الوصوف(6)

جَف حبري يوم انا اْخِط الحروف

ومَر عنّى طاري الذكرى(7) عبور

حايرٍ ما بين عقلي والفكر

مبتدى وابغى على الدرب انحِدِر (8)

لا ولاني(9) من يولون الدِّبِر (10)

لا ولاني في الشعر شخص مْغَرُور

بالمعاني يوم قايست(11) ابتديت

لا ولا يعصي عليِّه (12) لي بغيت

مزملي(13) في الشعر كيف إمَّا اهتويت

خاضعٍ لي وين ادوْرَه بايدور (14)







