تسلسل حكام آل مكتوم الكرام

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أود تعريف القراء بسلسلة نسب شيوخ آل مكتوم الكرام حكام إمارة دبي منذ تأسيس حكمهم على يدي جد الأسرة الشيخ مكتوم الأول، مع ذكر الأمهات بحسب ما وقفت عليه من إفادات النسابين ومنهم المرحوم الأديب النسابة الشاعر حمد بن خليفة بوشهاب: الشيخ مكتوم الأول بن بطي بن سهيل الفلاسي (1833 – 1852)، والشيخ سعيد الأول بن بطي بن سهيل (1852 – 1859)، والدتهما الشيخة فاطمة بنت سعيد بن راشد بن شرارة الراشدي الفلاسي، والشيخ حشر بن مكتوم الأول بن بطي (1859 - 1886)، والدته الشيخة موزة بنت دلموك بن سعيد بن راشد بن شرارة الفلاسي، والشيخ راشد الأول بن مكتوم الأول بن بطي (1886 - 1894)، والدته الشيخة لطيفة بنت زعل بن خلفان بن سيار السويدي، والشيخ مكتوم الثاني بن حشر بن مكتوم الأول (1894 - 1906)، والدته الشيخة موزة بنت جمعة بن سعيد بن راشد بن شرارة الفلاسي، والشيخ بطي بن سهيل بن مكتوم الأول (1906 - 1912)، والدته الشيخة ابنة سرور بن سيف بن صقر القمزي الياسي، والشيخ سعيد الثاني بن مكتوم الثاني بن حشر (1912 - 1958)، والدته الشيخة ميثاء بنت عبيد بن جمعة بن سعيد بن راشد بن شرارة الفلاسي، والشيخ راشد الثاني بن سعيد الثاني بن مكتوم الثاني (1958 - 1990)، والدته الشيخة حصة بنت المر بن حريز بن حنظل القعود الفلاسي، والشيخ مكتوم بن راشد بن سعيد آل مكتوم (1990 - 2006)، والشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم (منذ عام 2006)، والدتهما الشيخة لطيفة بنت حمدان بن زايد بن خليفة آل نهيان.