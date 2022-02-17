مهرجان الشيخ زايد ينظم فعاليات تراثية شيقة نهاية الأسبوع

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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فعاليات مُميزة في مهرجان الشيخ زايد بانتظار زواره من كل أفراد المجتمع، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات المُمتعة، والمُشوقة. ومن أبرز تلك الفعاليات «نهائي مسابقة الرماية الحية» التي يقيمها «منتجع الفرسان»، وتستهدف تنمية مهارات الرماية الفردية لدى الجمهور، وإتاحة الفرصة أمام زوار المهرجان للمشاركة ضمن أجواء حماسية، والفوز بجوائز مالية تصل قيمتها إلى 10 الآف درهم.

«القوس والسهم»

كما تبدأ غداً الجمعة، مسابقة «القوس والسهم» التي تتيح للمشاركين الحصول على 5 أسهم للرماية، ويتم جمع النقاط التي حققها، ومن ثم اختيار أعلى 50 مشاركاً بمجموع النقاط للتأهل إلى المرحلة نصف النهائية، لاختيار أفضل 10 مشاركين للتنافس فيما بينهم على المراكز الثلاثة الأولى، ويبلغ رسم المسابقة 30 درهماً لكل 5 أسهم، وسيتم الإعلان عن تفاصيل جوائزها لاحقاً.

ينظم المهرجان مسابقة تحت شعار «فخر بلادي لأفضل زي تراثي»؛ والتي يرتدي خلالها المتسابق الزي التراثي الخاص ببلده. ومن ثم يلتقط المتسابق صوراً في المهرجان، ثم يتوجه إلى موقع المسابقة بجوار نافورة الإمارات عند كشك «فخر بلادي»، لتقديم الصورة التي ستكون مرشحة للفوز بجوائز أسبوعية قيّمة.

كما أن الجمهور على موعد مع نهائي بطولة المحركات في 20 فبراير ضمن فعاليات «الوثبة كاستم شو» التي تمنح عشاق السيارات فرصاً ومغامرات حافلة بالإثارة والتشويق.

دورة البادلة

وتنظم سجل أبوظبي للحرفيين في جناح دائرة السياحة والثقافة «دورة البادلة» التي تستهدف إعادة إحياء المهن الحرفية التي تمثل جزءاً من تراث دولة الإمارات العربية المتحدة وماضيها العريق وتستمر حتى منتصف الشهر المقبل.

وتعد «حرفة البادلة» من الحرف التقليدية المهددة بالاندثار، حيث تجسد دائرة الثقافة والسياحة جهودها في المحافظة على الإرث القديم بإقامة دورات تدريبية في مهرجان الشيخ زايد للمحافظة عليها. وإلى جانب هذه الفعاليات، يقيم المهرجان العديد من الفعاليات المتنوعة مثل «مسيرة الحضارات العالمية» وحملة «مدى» و«جناح عام الخمسين» و«مشروع جينوم».