سير توثق بصمات فقيد الوطن

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يوثق كتاب «القلب النقي: حمدان بن راشد آل مكتوم - رحمة الله عليه (1945 - 2021)»، أحد إصدارات مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، جوانب من مسيرة المغفور له، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، والذي تولى منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد والصناعة، منذ التشكيل الأول لمجلس الوزراء في 1971 وحتى وفاته، كما ترأس العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية رفيعة المستوى.

ويقدم الكتاب ملامح خفية من مكنون شخصية وسمات المغفور له، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، من واقع حضوره وبصماته في المشهدين الوطني والإنساني، وهو الذي عرف بعطائه اللامحدود والسخي في مجالات عدة، محلياً ودولياً.

ويسلط الكتاب الضوء على سيرة ومسيرة الفقيد، وبصماته الجلية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية، ويشير الباب الثاني من الكتاب، إلى جوانب من إنجازات الفقيد، باعتباره أحد بناة الوطن، حيث تقلد خلال مسيرته المهنية، مسؤوليات ومناصب رفيعة في مجالات المالية والبلدية والصحة والإعلام والرياضة، بالإضافة إلى دعمه الشخصي لأهم قطاعين، وهما التعليم والصحة.

ويتحدث الباب الثالث من الكتاب، عن ترسيخ اسم فقيد الإنسانية في سجل المحسنين، تكريماً وتخليداً لذكراه العطرة، وخصص الباب الرابع من الكتاب، لكلمات قادة الوطن ورموزه السياسية، في نعي الفقيد ومآثره، ويسرد الكتاب في الباب الخامس، مواقف وذكريات كبار المسؤولين ورفقاء الدرب والمسيرة مع الفقيد. وتحدث في الباب السادس من الكتاب، عدد من المسؤولين في الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، عن إسهامات الفقيد التي سيخلدها التاريخ، وستبقى حية في ضمير الإنسانية.