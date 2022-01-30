أبوظبي 2021 .. التراث بأبهى صوره

المصدر: أبوظبي - وام

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تعكس البرامج والمهرجانات والمشاريع التي نظمتها لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، خلال العام الماضي (2021) أهمية التراث ودوره الكبير في مسيرة التنمية وترسيخ الهوية الثقافية.

وتسعى اللجنة إلى تحقيق أهدافها الرامية إلى ترسيخ قيم الموروث الإماراتي عبر توثيق الممارسات التراثية ونشر البحوث المتعلقة بها، الحفاظ على التراث وصونه والتشجيع على ممارسته، خلق محتوى تراثي يخاطب شرائح المجتمع المختلفة، تعزيز أجندة فعاليات أبوظبي الثقافية والتراثية والترويج.

وقدمت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج خلال العام الماضي 4 برامج تلفزيونية و8 مهرجانات تراثية، والعديد من الإصدارات الأدبية والتراثية والشعرية والبرامج الأكاديمية التي تصب في خدمة التراث وتقدمه بأبهى صوره.

ونجحت اللجنة منذ بداية العام الجاري في إعادة برمجة أجندة فعالياتها ومشاريعها الثقافية والتراثية ضمن مواعيدها المقررة مواكبة منها للإنجازات المتلاحقة التي حققتها الدولة في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يشهدها القطاع على المستوى العالمي، حيث قامت بتنظيم العديد من المهرجانات التراثية والبرامج الثقافية الجماهيرية، إضافة إلى المشاركات المتنوعة.

مهرجانات

واستهلت لجنة إدارة المهرجانات عام 2021 بمواصلة مسابقات مهرجان الظفرة بدورته الرابعة عشرة التي انطلقت في الخامس من نوفمبر 2020 واستمرت حتى 22 يناير من العام 2021.

وأطلقت اللجنة في الثاني من فبراير الماضي أولى الحلقات المباشرة من برنامج أمير الشعراء المتخصص بالشعر الفصيح، ليقدم لمحبي الشعر 10 أمسيات نقلت على الهواء مباشرة من مسرح شاطئ الراحة وعبر قناتي بينونة.

كما أطلقت أولى الحلقات المباشرة لبرنامج المنكوس بموسمه الثاني، المتخصص بأحد ألحان الشعر النبطي.

وتواصل محمية المرزوم للصيد بمنطقة الظفرة التي تبعد قرابة 120 كيلومتراً عن مدينة أبوظبي، استقبال زوارها وتوفير تجربة التخييم والصيد بالطرق التقليدية.

وشاركت اللجنة بالتعاون مع اتحاد سباقات الهجن، بتنظيم مزاينة الإبل ضمن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن ومزاينة الإبل «اللبسة 2021».

وانطلقت خلال الفترة من 25 مارس وحتى 3 أبريل الماضي، مسابقات الدورة الـ 12 من مهرجان الظفرة البحري على شاطئ مدينة المرفأ بمنطقة الظفرة، بالتعاون مع نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

ومع أول أيام رمضان المبارك، كان المشاهدون على موعد مع برنامج المسابقات التراثي «الشارة»، الذي تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي وقناة بينونة بالتعاون مع شركة أبوظبي للإعلام.

واستحدثت اللجنة خلال شهر مايو «بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد للرجال والنساء» بدورتها الأولى والتي انطلقت بالتزامن مع إجازة عيد الفطر السعيد في مدينة المرفأ في منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، وقد سجلت البطولة 517 مشاركاً من مختلف الجنسيات.

وكشفت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، عن إصدار كتاب «تأملات في أقوال وأشعار الشيخ زايد» باللغتين العربية والألمانية خلال حفل إصدار أقامته ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب بحضور جناح جمهورية ألمانيا الاتحادية ضيف الشرف للدورة الثلاثين.

وضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب بدورته الـ 30، قدمت أكاديمية الشعر في اللجنة لزوار المعرض، عددًا كبيرًا من الإصدارات من بينها 40 إصداراً جديداً في مختلف التخصصات.

وخلال الفترة من 15 إلى 25 يوليو العام الماضي، نظمت اللجنة مهرجان ليوا للرطب بدورته السابعة عشرة.

وانطلقت مسابقات مهرجان الظفرة بدورته الـ 15 في 28 أكتوبر 2021، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، ضمن موسم مزاينات الإبل في إمارة أبوظبي.

فعاليات

ونظمت اللجنة مزاد ليوا للتمور بدورته الرابعة بالإضافة إلى إقامة مزاد في رزين بالتزامن مع مزاينة رزين بمهرجان الظفرة، وحقق المزاد مبيعات تجاوزت 5000 كيلو غرام من التمور الإماراتية الفاخرة.

وحطت قوافل الشعر النبطي رحالها على شاطئ الراحة بأبوظبي، معلنة بدء بث الحلقات المباشرة من الموسم الاستثنائي العاشر لبرنامج «شاعر المليون»، يوم 7 ديسمبر 2021، بمشاركة 48 شاعراً من 9 دول.

وبالتعاون مع اتحاد سباقات الهجن، شاركت اللجنة في تنظيم مزاينة الإبل ومسابقة المحالب ضمن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن ومزاينة الإبل «اللبسة 2021».

وأصدرت مجلة شاعر المليون الصادرة عن أكاديمية الشعر باللجنة، 12 عدداً شهرياً، كما أصدرت مجلة شواطئ التابعة للّجنة، 4أعداد فصلية، باللغتين العربية والإنجليزية، سلطت خلالها الضوء على إنجازات الإمارات ضمن الاحتفال بعام الخمسين، ومعرض إكسبو 2020 دبي.

وقدمت قناة بينونة القناة الأولى للثقافة والتراث في الإمارات العديد من البرامج الثقافية والتراثية المتنوعة، والتغطيات المميزة للأحداث الثقافية والتراثية في دولة الإمارات العربية المتحدة.