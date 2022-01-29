التاريخ العسكري في متحف الفجيرة

المصدر: الفجيرة - البيان

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عرض مركز المتحف والتاريخ العسكري بوزارة الدفاع بعضاً من مقتنياته في متحف الفجيرة، حيث انطلقت الفعالية في الرابع والعشرين من هذا الشهر وتستمر حتى السابع من شهر فبراير المقبل.



وتأتي هذه المشاركة من منطلق التعاون والتبادل مع المؤسسات الحكومية وحرصاً على إبراز الإرث التاريخي العسكري للدولة وضمن مبادرات المركز لعام الخمسين.



وتسلط المعروضات الضوء على كفاءة وتطور القوات المسلحة لدولة الإمارات منذ السبعينات من القرن الماضي وإلى ما وصلت إليه في هذه الفترة، حيث واكبت القوات المسلحة مسيرة تطور الدولة منذ الإعلان عن الاتحاد في الثاني من ديسمبر 1971 وحتى الآن.



وتناول المعرض التاريخ العسكري منذ توحيد القوات المسلحة وتم عرض بعض المقتنيات والآليات المستخدمة في فترة الستينات والسبعينات مثل آليات لاندروفر ومدرعة الفرت والدوج وبعض أجهزة الاتصال والملابس العسكرية والإسعافات الأولية وبعض الشعارات والميداليات.



ويبرز هذا التعاون دور المتاحف في الحفاظ على الموروث العسكري وتعزيز مفهوم حفظ التراث وأهميته في دعم المشاركة المجتمعية واستدامتها.