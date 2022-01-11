نادي تراث الإمارات يشارك في مهرجان الظفرة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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يشارك نادي تراث الإمارات في فعاليات النسخة الخامسة عشرة من مهرجان الظفرة الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في الفترة من 12 إلى 22 يناير 2022.

أهمية

وشدد حميد سعيد بو لاحج الرميثي المدير العام لنادي تراث الإمارات على أهمية الدور الرائد للنادي في المحافل التراثية في الدولة، مؤكداً الدعم المستمر من النادي لبرامج وأنشطة مهرجان الظفرة ولا سيما أن مضمون المهرجان واختصاصاته تتماشى مع أهداف نادي تراث الإمارات وتخدم رسالته التي تركز على صون التراث وحفظه.

وقال: «إن مشاركة نادي تراث الإمارات في النسخة الحالية للمهرجان تأتي ضمن استراتيجية النادي، وتحقق الهدف الرئيس في صقل وترسيخ الهوية الوطنية في نفوس النشء من خلال البرامج المصممة لهذا الهدف في المهرجان، كما تحقق المشاركة تعزيز أصالة الموروث الإماراتي وبيان ثرائه دعماً للمقومات السياحية لإمارة أبوظبي وتكريساً لمكانتها وجهة سياحية ثقافية عالمية».

من جهته، أكد سعيد بن علي المناعي مدير إدارة الأنشطة في نادي تراث الإمارات حرص النادي على خروج مشاركته في المهرجان في أبهى حلة بما يوازي مكانة النادي وأهميته في ما يتعلق بعرض وصون تراث الإمارات.

ونوه المناعي باهتمام النادي بالمحافل التراثية انسجاماً مع رسالته التي تقوم على المشاركة في مختلف الفعاليات التي تسهم في حفظ الموروث الإماراتي ونقله للأجيال وتعزيزه في نفوسهم وتعريف الآخرين به.

ورش تراثية

ويحتوي جناح نادي تراث الإمارات المشارك في مهرجان الظفرة على ورش تراثية حية يقدمها حرفيو وحرفيات النادي ومنها ورش السدو والتلي والخوص والزجاج والفخار، كما يعرض الجناح نماذج البيوت الإماراتية القديمة التي كانت سائدة ما قبل خمسينيات القرن الماضي مثل بيت البحر وبيت الشعر وبيت العين، نفذتها القرية التراثية التابعة للنادي.

كما يشارك مركز زايد للدراسات والبحوث التابع للنادي بمعرض يضم أحدث إصدارات النادي في الثقافة والتاريخ والتراث والشعر الشعبي، إضافة إلى أعداد مجلة «تراث»، ومعرض صور يجسد مسيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في بناء وتأسيس الدولة.