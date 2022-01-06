عيون الشعر الإماراتي

المصدر: شعر: الماجدي بن ظاهر

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إلهي يَنْتِقــمْ ـ م ِـ الظالمـــين

يِبَيِّن بالعدو(1) مِن وين كاني

فلا يـِـلْزَم (2) عليّ إلاّ أقول

مِقالٍ بالغِــبا (3)أو بالبـِــياني

فلا لَزْم (السِّفين إلاّ السِّنادْ (4)

ولا لَزْمِ الجِواد إلاّ العِناني(5)

ولا لَزْم الحـِـريم إلاّ الرِّيال (6)

ولالَزْم الرِّيال إلاّ المَعاني

ولا لَزْم الطِّليب عَنِ الطِّليب(7)

بِقِلِّ الطِّيْب ضَربٍ بالسناني(8)

ألا ياصاحبي عِطْني نِباك(9)

تِباني اْعِفِّ(10) عَنهم من أَواني(11)

واخَلِّيهم على تَبعي رْضاك

بْنَوّ الخير(12) ما يا بالبِياني

فعَلِّمني بمضمونٍ وكيد

فَرُبَّتْ كيف هذا الأمر كاني

فهذا منك لوـ مِ ـ الواشِيين

فعلمني (إلَن) (13)الدهر فاني

أنا وْيَاك في ولـــفٍ جميع ٍ (14)

ويَفْرِقْ بيننا صَرْف الزماني