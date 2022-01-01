نادي تراث الإمارات يختتم ملتقى السمالية الربيعي

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اختتم نادي تراث الإمارات، الخميس الماضي، فعاليات ملتقى السمالية الربيعي، الذي أقيم في الفترة من 12- 30 ديسمبر، بمشاركة المراكز الشبابية والنسائية التابعة للنادي.

واشتملت فعاليات الأسبوع الأخير للملتقى على جملة من البرامج والأنشطة، حيث مارس الطلاب المشاركون خلال زياراتهم لجزيرة السمالية رياضات منوعة عدة كالفروسية والهجن والشراع التقليدي والحديث والصيد بالصقور، إلى جانب مجموعة من الألعاب الشعبية مثل الكرابي وشد الحبل والميت، وذلك بهدف تعليمهم قيم الاعتماد على النفس والصبر والمثابرة وتنمية القدرات البدنية.

برامج تراثية

وتضمنت البرامج جولة بسفينة تراثية، تعرف الطلاب خلالها على المسميات البحرية القديمة وأدوات الصيد، التي كان البحارة يستخدمونها في القدم، وذلك من خلال مدربين تراثيين متخصصين، بالإضافة إلى زيارة بيت علي بن حسن التراثي، وممشى القرم.

وفي إطار نشاطات الملتقى استقبلت جزيرة السمالية خلال الأسبوع الأخير مجموعة من أسر وأولياء أمور الطلاب والطالبات المشاركين، وتعرفوا على الأنشطة والفعاليات، التي تُقام في الملتقى، وشارك أولياء الأمور مع أبنائهم في عدد من البرامج التراثية. كما زار عدد من أعضاء فريق متطوعي الإمارات جزيرة السمالية، وذلك بهدف الاطلاع على معالمها وميادينها التراثية، ونوعية الأنشطة والفعاليات، التي تقدم للطلاب، وعبر الوفد عن شكره لنادي تراث الإمارات لإتاحة الفرصة، للتعرف على الجزيرة عن قرب، والاطلاع على الجهود المبذولة لتعليم الطلبة تراث الآباء والأجداد، وغرس القيم النبيلة في نفوسهم، من خلال المناشط التراثية المتنوعة الموجودة في الجزيرة.