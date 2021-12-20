30 مشاركاً يختتمون غداً «رحلة الهجن»

المصدر: دبي - البيان

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تصل النسخة الثامنة لـ «رحلة الهجن»، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، يوم غدٍ الثلاثاء، إلى معرض «إكسبو 2020 دبي»، حيث محطة الوصول والختام في نهاية الرحلة الفريدة من نوعها، التي تضم 30 مشاركاً من 21 جنسية من المقيمين على أرض الدولة، الذين قطعوا الصحراء الإماراتية على مدار 13 يوماً متواصلاً، بمسافة 640 كلم في تجربة غنية لعيش الإرث الشعبي بجميع تفاصيله والتعرف على التقاليد والحياة الأصيلة.

وأكمل مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، الترتيبات لإقامة احتفالية خاصة عند الوصول إلى مقر معرض «إكسبو 2020 دبي»، وهي الوجهة التي تم اختيارها لإبراز روح التسامح بين الجنسيات المقيمة على أرض الخير والأمان بكل محبة وسلام، وتأكيداً لدور هذا المعرض العالمي الذي يحصد نجاحات هائلة بجميع الملايين من البشر خلال فترة زمنية تبلغ ستة أشهر في تجمع قلما وجد في العالم.

مسار

وكانت الرحلة قد انطلقت من ليوا في صحراء المنطقة الغربية، وقطع المشاركون محطات أبرزها: أم الحصن، عرادة، بطين ليوا، محمية قصر السراب، محمية المها، جنوب الخزنة، الخزنة، العجبان، قبل أن تصل الرحلة أمس إلى سيح السلم، على أن تكمل بعد ذلك طريقها مروراً ببحيرة إكسبو، ووصولاً إلى مقر معرض «إكسبو 2020 دبي».

وأكد عبد الله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، الذي يتولى قيادة الرحلة بنفسه، أن الرحلة سارت بشكل سلس وناجح، بالنظر لحرص المركز على إقامة التدريبات اللازمة للمشاركين لفترة زمنية مناسبة من أجل أن يتمكنوا من إتقان المهارات، خصوصاً ركوب الهجن والتعامل مع المطية، وبالإضافة إلى توفير جميع الاحتياجات اللازمة لهم وتأمين الإسعاف والمستلزمات لأي حالة طارئة، وبحمد الله، فإن الرحلة تسير بأعلى معايير السلامة لجميع المشاركين الذين يعيشون تجربة متكاملة للحياة والتنقل في الصحراء العربية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما منحهم القدرة على التعرف على الإرث الشعبي من منظور جديد ومختلف تماماً.