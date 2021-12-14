«الحمرية للطفل» الـ 10 يعود بجدول حافل بالفعاليات الشيّقة في القرية التراثية بالشارقة

المصدر: الشارقة ـ البيان

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انطلقت فعاليات مهرجان الحمرية للطفل، أخيراً، في نسخته الـ 10، والذي تنظمه دائرة الخدمات الاجتماعية في القرية التراثية التابعة لبلدية الحمرية بالشارقة، والذي يستمر حتى 23 ديسمبر الجاري. ويهدف إلى استقطاب الأطفال وعائلاتهم ضمن حزمة من الألعاب الترفيهية والمسابقات الثقافية، والورش التعليمية، والحرف اليدوية، بالإضافة إلى عرض منتجات الأسر المنتجة.

فعاليات عائلية

ويعد المهرجان من الفعاليات العائلية التي ينتظرها مجتمع مدينة الحمرية، خصوصاً وأنه يتزامن مع عطلة المدارس، إضافة إلى تضمنه للكثير من الفعاليات والأنشطة والبرامج التي تجذب الكبار والصغار.

وبهذه المناسبة، قالت مريم ماجد الشامسي مدير فرع الحمرية: «إن مهرجان الحمرية للطفل يتم تنظيمه للعام العاشر على التوالي، ويأتي بالتزامن مع عطلة الشتاء المدرسية لاستقطاب الأطفال وعائلاتهم ضمن باقة من الألعاب الترفيهية والمسابقات الثقافية، والورش التعليمية، والحرف اليدوية، وعرض منتجات الأسر المنتجة المسجلين في «مركز إنتاج» التابع للدائرة ويعرض الصناعات اليدوية والإكسسوارات والعطور والبخور والأكلات الشعبية وغيرها».

أجواء جميلة

وذكرت الشامسي أن المهرجان يهدف إلى مساعدة الأسر وتوفير أجواء جميلة ومفيدة بالوقت نفسه، وبالوقت ذاته شغل أوقات الفراغ لفئة الأطفال، واستقطب المهرجان العديد من المؤسسات الحكومية، وهي: هيئة متاحف الشارقة ممثلة بمتحف المحطة ومتحف الشارقة للسيارات القديمة ومؤسسة فن وهيئة الشارقة للوثائق والبحوث وإدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة ومعهد الشارقة للتراث. وتقدم من خلال مشاركتها ورشاً فنية وتثقيفية وتراثية على مدار أيام المهرجان.