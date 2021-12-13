برعاية حمدان بن زايد ..مهرجان السلع يختتم فعالياته

المصدر: أبوظبي - البيان

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اختُتمت، أول من أمس، فعاليات مهرجان السلع البحري، التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، خلال الفترة من 9 حتى 11 ديسمبر الجاري، على شاطئ مدينة السلع في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.

وقال عبد الله بطي القبيسي، مدير إدارة الفعاليات والاتصال، إن فعاليات ومسابقات مهرجان السلع البحري تأتي هذا العام بالتزامن مع احتفالات الدولة بعام الخمسين، ويسعى المهرجان من خلال الفعاليات والأنشطة التي يحتضنها إلى الحفاظ على الموروث التراثي البري والبحري لدولة الإمارات.

توج مهرجان السلع البحري الفائزين في مسابقات الكيرم للرجال والنساء، والدومينو، وبطولتي كرة القدم الشاطئية وكرة الطائرة الشاطئية، بحضور زايد ساري المزروعي مدير قسم الفعاليات بلجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، والرائد عبد الله الراشدي من جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية، وخليفة محمد البلوشي من اللجنة.

وأسفرت مسابقة الصيد بالصنارة عن فوز عبد الله جمعة الحمادي بالمركز الأول، وفي المركز الثاني جاء إبراهيم جمعة الحمادي، وفي المركز الثالث ألفين هيريا أبيجو.

وحصد اللقب في بطولة كرة القدم الشاطئية فريق «الاتحاد»، فيما جاء بالمركز الثاني فريق «أبناء النيل»، أما في كرة الطائرة الشاطئية فقد نال لقب البطولة فرق «الطواش»، وجاء في المركز الثاني فريق «زايد الخير». أما في بطولة الكيرم – فئة الرجال فقد ذهب المركز الأول إلى بطي سال بطي المنصوري، وفي المركز الثاني عامر حمد المنصوري، وفي بطولة الكريم – فئة السيدات حصلت على المركز الأول مريم محمد المنصوري، وفي المركز الثاني اليازية المنصوري، وفي المركز الثالث عائشة الحمادي، وفي المركز الرابع آلاء يوسف. وفي بطولة الدومينو ذهب المركز الأول إلى طاهر أبوزيد، وجاء في المركز الثاني تامر محمد.