رحلة الهجن تقطع صحراء المنطقة الغربية في طريقها إلى دبي

المصدر: دبي - البيان

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تواصلت النسخة الثامنة لـ«رحلة الهجن»، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتضم 30 مشاركاً من 21 جنسية مختلفة من المقيمين على أرض الدولة، وذلك مع قطع المشاركين صحراء المنطقة الغربية في طريقهم للوصول إلى معرض «إكسبو 2020 دبي» يوم 21 ديسمبر الجاري، في الرحلة التي تمتد 13 يوماً بداية من منطقة ليوا لمسافة 640 كلم على متن الهجن وسط الكثبان الرميلة وصولاً إلى دبي.

وانطلقت الرحلة من ليوا في صحراء المنطقة الغربية يوم 9 ديسمبر، وقطع المشاركون لحد الآن عدة محطات أبرزها: أم الحصن، عرادة، بطين ليوا، ووصلت الرحلة أمس إلى محمية قصر السراب، وتستمر في المحطات التالية، وهي: محمية المها، جنوب الخزنة، الخزنة، العجبان، سيح السلم، بحيرة إكسبو، وصولاً إلى مقر معرض «إكسبو 2020 دبي»، حيث سيكون هناك احتفالية خاصة في قلب الحدث العالمي.

التزام المشاركين

وعبر عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، الذي يقود رحلة الهجن بنفسه، عن تقديره لجميع الجهات، التي أسهمت في نجاح هذا الحدث من المؤسسات الحكومية، التي ترافق هذه الرحلة لحظة بلحظة للحفاظ على صحة وسلامة المشاركين، كما أكد أن التزام المشاركين أنفسهم وسعيهم للقيام بهذه الرحلة من خلال التزامهم بالتدريبات التي أقيمت قبل الانطلاق، والسير وفق التعليمات يساعدنا في قطع الرحلة وفق المسار بالتوقيت الزمني المحدد، وسط تطلع أن يكون الختام في معرض إكسبو دبي مميزاً، من خلال إبراز هذه الروح الجميلة بين المقيمين على أرض الدولة من مختلف الجنسيات، وسط الحدث العالمي الذي يضم أكبر تجمع في العالم في الوقت الحالي من دول العالم على أرض الإمارات.

تجربة فريدة

أشاد المشاركون في «رحلة الهجن» بالتجربة الفريدة التي يعيشونها وسط الصحراء الإماراتية الخلابة، وبكافة التفاصيل المشتقة من التراث الإماراتي والعربي الأصيل من خلال التنقل بالهجن والإقامة في الصحراء، حيث تضم الرحلة محطات للاستراحة والتخييم. واعتبرت مضاوي الأحمد، من المملكة العربية السعودية أن مشاركتها بالرحلة جاءت بالصدفة، موضحة أنها من أجمل التجارب في حياتها.