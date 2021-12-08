مسابقات تراثية وجوائز قيّمة في مهرجان السلع البحري

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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يقدم مهرجان السلع البحري 7 مسابقات تراثية وحديثة خصص لها 114 جائزة بقيمة تبلغ أكثر من 3 ملايين و160 ألفاً، إذ تقام المسابقات خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر الجاري على شاطئ مدينة السلع بمنطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وبتنظيم من نادي أبوظبي للرياضات البحرية ولجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي.

ويتضمن مهرجان السلع البحري سباق السلع للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، مسابقة الصيد بالصنارة، مسابقة الكيرم، مسابقة الدومينو، سباق الدراجات الهوائية، كرة الطائرة الشاطئية، كرة القدم الشاطئية.

كما يتضمن المهرجان إقامة سوق شعبي يتخلله مسابقات للحرف التراثية، بالإضافة إلى عدد من الأركان منها المجلس والمكشات وباحة مطاعم والمسرح الرئيسي الذي يقدم مسابقات يومية للجمهور، وتحرص اللجنة المنظمة على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية المحددة من قبل الجهات المعنية، وذلك لحماية صحة المشاركين والزوار والعاملين، في ظل التعافي من جائحة «كوفيد 19» وعودة الحياة إلى طبيعتها.

ويهدف مهرجان السلع البحري إلى الحفاظ على التراث البحري والبري لدولة الإمارات، وتسليط الضوء على التراث والسنع الإماراتي ونقله للأجيال القادمة، والترويج للمدن الساحلية والجزر الإماراتية والمهرجانات البحرية، ودعم الرياضات البحرية والتراثية وتشجيع ممارستها، ودعم السياحة والتنمية الاقتصادية في منطقة الظفرة.