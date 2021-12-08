عيون الشعر الإماراتي

المصدر: شعر مبارك بن حمد العقيلي

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الفخر يشريه(1) الفتى طايل الباع(2)

الي على الشِّدّات ما بِه التياعي(3)

ذا مطلبي وانا لِمَا قال مِطواع

شَفِّي(4) تِبَع شَفِّه بكل المِساعي

أِفٍّ لحظي بالمناعير(5) مُولاع

أهل الندى(6) من كل شهمٍ شجاع ِ

جار الفكر بي واستفزّيت مِرتاع

وبْجِيت(7) وحدي والمنادم يراعي

اشكي ونبكي كن في الشِّبَه الادماع

ليلٍ به نجوم تهاوى(8) سراعي

يا ليل بختي كم شغلنا بك اشماع

ما اسْفَرَتْ ياليل جِدْ بانصِداعي(9)

آه ٍ ومن قال آه لا بد مِنصاع(10)

لله انا ثِمٍّ إليه ارتِجاعي(11)

الله على الايام قلبي بها أوجاع

منها وهي لهل الوفا ما تراعي