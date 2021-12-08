المصدر: سالم الزمر

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قال الشاعر علي بن شمسِه السويدي:

حسبي على من غيَّر الود

لو حد غيره بالسَرَع ثاب

أبذِل بحال و مال وايْهَد

نفسه و سِمْع الداعي و جاب

وايْلا الكدر من صدري و مَد

كفه و صافحني بلِخضاب

غِرٍّ خلِج قد وحِسِن خد

شروات برقٍ بين سحّاب

حبه بقلبي لدِّني لَد

كنّي لديغْ بلاسع و ناب

أو كن بي من مِرهَف الحد

في كف لا يرحم ولا يهاب

عليك يا بو عِقْصٍ أسود

يحشا من العنبر والاطياب

وجاء في البيت الثالث من أبيات علي بن شمسِه، قوله كلمة أيلا، في قوله:

وايْلا الكِدر من صدري و مَد

كفِّه و صافحني باْلِخضاب

وكلمة أيْلا، بمعنى أزال الكدر والهم، وأصلها أجْلا، بمعنى جلا يجلو، أي أظهَرَ يُظهِرُ، وهي عربية فصيحة، فلقد جاء في القاموس المحيط: جلا الهَمَّ عنه: أذْهَبَهُ.