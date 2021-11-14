«المنفض».. سلة لجمع الرطب

المصدر: رصد وتصوير: عبد الله بن ربيع

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يلتقط عبد الله بن ربيع مفردات الحياة في الإمارات، متشبثاً بالأشياء في مسافاتها الأكثر حضوراً في ماضي الزمان، حيث الأصالة والوفاء لكل ما رفد الشعب الإماراتي بالحياة، عبر الدهور والأجيال. «البيان» تقدم هذه المساحة ليحكي بعدسته عفوية وتفاصيل ووجوه تلك الخصوصية الفولكلورية، لإبقائها حية في ذاكرتنا، صوناً لميراثنا التليد الذي نستمد منه الطاقة الملهمة نحو المستقبل. ويحكي اليوم عن «المنفض».

«المنفض» هو نوع من السلال المصنوعة من سعف النخيل ويستخدمه المزارع في موسم حصاد الرطب، حيث يصعد إلى النخلة ويقوم بنفض عذوق الرطب لتتجمع الثمار الناضجة في المنفض، ولهذا تم تسمية المنفض بهذا الاسم، غير أن عملية جني الثمار لا تتوقف عند هذه المرحلة، فهناك مرحلة أخرى تتمثل في نقل الرطب الناضجة إلى «المسطاح»، وهو المكان الذي يتم فيه فرش الرطب على الأرض تحت أشعة الشمس لأيام عدة وقد تصل لأسابيع، ثم يتم جمع الرطب بعد ذلك في سلال أو أكياس مصنوعة من الخيش.