التويل.. الماء حين يحضن الفسيلة

المصدر: رصد وتصوير - عبد الله بن ربيع

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يلتقط عبد الله بن ربيع مفردات الحياة في الإمارات، متشبثاً بالأشياء في مسافاتها الأكثر حضوراً في ماضي الزمان، حيث الأصالة والوفاء لكل ما رفد الشعب الإماراتي بالحياة، عبر الدهور والأجيال. «البيان» تقدم هذه المساحة ليحكي بعدسته عفوية وتفاصيل ووجوه تلك الخصوصية الفولكلورية، لإبقائها حية في ذاكرتنا، صوناً لميراثنا التليد الذي نستمد منه الطاقة الملهمة نحو المستقبل. ويحكي اليوم عن «التويل».

والتويل أو التدحية هي إعداد حفرة دائرية حول الفسيلة أو النخلة أو الشتلة لحفظ الماء وعدم تسربه بعيداً عن الفسيلة أثناء عملية الري، ويحدد القائم بالري كمية الماء المناسبة للفسيلة، وتأتي عملية حفر الويل للفسائل المتباعدة والهدف منه الحفاظ على كميات الماء وعدم هدرها، وتوضع قاعدة الفسيلة في الحفرة بحيث يكون أكبر قطر لجذع الفسيلة في محاذاة سطح الأرض، ثم يردم حول الفسائل بتراب ناعم مندى، وعندما يصل التراب إلى منتصف الحفرة يدك جيداً باليد أو الأرجل لمنع حدوث جيوب هوائية بين التربة وجذع الفسيلة ثم يوالي الردم والدك حتى تملأ الحفرة، وعادة تزرع الفسائل في المشتل على أبعاد متساوية وتظل الفسائل المزروعة لمدة عام.