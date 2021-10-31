«الفريفرو».. عشبة تضفي نكهة خاصة على الموائد

المصدر: رصد وتصوير - عبدالله بن ربيع

يلتقط عبدالله بن ربيع مفردات الحياة في الإمارات، متشبثاً بالأشياء في مسافاتها الأكثر حضوراً في ماضي الزمان، حيث الأصالة والوفاء لكل ما رفد الشعب الإماراتي بالحياة، عبر الدهور والأجيال. «البيان» تقدم هذه المساحة ليحكي بعدسته عفوية وتفاصيل ووجوه تلك الخصوصية الفولكلورية، لإبقائها حية في ذاكرتنا، صوناً لميراثنا التليد الذي نستمد منه الطاقة الملهمة نحو المستقبل. ويحكي اليوم عن «الفريفرو».

«الفريفرو» نبات عشبي، وهو أيضاً من النباتات الحولية ويظهر في فصلي الربيع والصيف من كل عام ويوجد بكثرة في الأراضي الزراعية التي تنمو فيها الحشائش بكثافة عالية، وبعدما يتم جمعه وتنظيفه وتقطيعه تضاف عليه «السحناه» وهي «العومه» أو السردين مع عصير الليمون، و«الفريفرو» من الأكلات الشعبية التي لا يستغني عنها أهل الإمارات حتى يومنا هذا.