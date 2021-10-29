اكتشاف تماثيل أثرية في موقع تل أبرق بأم القيوين

المصدر: أم القيوين - (وام )

أعلنت دائرة السياحة والآثار في أم القيوين عن اكتشاف عدد من التماثيل الأثرية على هيئة شخصيات بشرية وحيوانات كالجمال والخيول، يعود تاريخها إلى ما بين القرنين الأول والثاني الميلادي، وذلك في موقع تل أبرق الأثري في الإمارة الذي يعود تاريخه إلى الألف الثالث قبل الميلاد، حيث باشرت الدائرة موسم التنقيب الأثري لعام 2021 في موقع تل أبرق بالتعاون مع البعثة الإيطالية. وتمثلت أبرز الاكتشافات الأثرية في الموقع بتمثال مصنوع من الحجر على هيئة رجل يعتبر الأول من نوعه في دولة الإمارات، إضافة إلى تمثال صغير آخر على هيئة غزال مصنوع من البرونز بدقة وحرفية عالية.

وأكد الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار في أم القيوين أهمية أعمال المسح والتنقيب التي تشرف عليها الدائرة من أجل ترميم وصيانة المكتشفات الأثرية باعتبارها إرثاً تاريخياً وطنياً وإنسانياً، وللحفاظ على تاريخ إمارة أم القيوين العريق، مشيرا إلى أن الإمارة لها إرث غني ومتنوع.

موقع مهم

من جانبها أوضحت رانيا حسين رئيسة قسم الآثار بالدائرة أن موقع «تل أبرق الأثري» له أهمية كبيرة حيث امتدت فترة الاستيطان الدائم به من 2500 سنة قبل الميلاد، مشيرة إلى أن المكتشفات الأثرية التي تم العثور عليها في هذا الموسم تعود إلى نفس فترة ازدهار موقع «الدور الأثري» أي في القرنين الأول والثاني.

وأوضح ميكال ديجليسبوستي رئيس البعثة الإيطالية أن البعثة ستعمل مع الدائرة خلال الفترة القادمة على فتح وتنقيب قطاعات ومواقع كبيرة في الموقع والتي يعود تاريخها إلى الألفية الأولى والثانية قبل الميلاد تماشياً مع استراتيجية الدائرة الرامية إلى تشجيع عمليات البحث والتنقيب في مختلف مناطق الإمارة من أجل تعزيز الموروث الحضاري