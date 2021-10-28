مشاركة نوعية لـ«حمدان للتراث» في «الشارقة للكتاب»

يشارك مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في المعرض، انطلاقاً من حرص المركز، متمثلاً بإدارة البحوث والدراسات، للوجود في محفل ثقافي ثري بالمعرفة، غني بالفكر والفنون والإبداع، تأتي المشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب، للعام الثامن.

بهذا الخصوص، أشارت فاطمة سيف بن حريز مدير إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، قائلة: المعرض غني عن التعريف، ويقود في وقتنا هذا، جهوده الرامية إلى تعافي صناعة النشر في العالم، وبما أنه محطة تجمع بلدان العالم الساعية إلى تنمية قطاعات النشر، تعزيزاً لثقافة القراءة، وتجمع كوكبة من الأدباء، وزخماً من الأنشطة التراثية والفعاليات المتنوعة، تحرص إدارة البحوث والدراسات، على عرض إصداراتها، وإطلاق جديدها، واستعراض ثمرة مبادراتها، بما فيها «وثيقتي»، لنكون جزءاً من كرنفال سنوي جوهره الكتاب.

وأضافت بن حريز: في إطار التعريف بموروثاتنا المحلية، وقيمنا الاجتماعية، ورموزنا التراثية، نحتفي أيضاً بكل ما يقدمه المركز في كافة إداراته لإحياء إرثنا الوطني.