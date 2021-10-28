مهرجان الحرف والصناعات التقليدية ينطلق في العين اليوم

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

ينطلق مساء اليوم بمنطقة القطارة في العين وبرعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، مهرجان الحرف والصناعات التقليدية، والذي تنظمه دائرة أبوظبي للثقافة والسياحة بموسمه السابع تحت شعار «حرفة الأجداد فخر الأحفاد»، والذي يستقطب أصحاب الحرف والصناعات التقليدية بهدف التعريف بهذا الإرث العريق، وتوظيف الحرف والصناعات التقليدية كمصدر من مصادر الدخل الوطني، ويشارك في المهرجان العديد من الجهات المتخصصة في بيع وتسويق المنتجات التقليدية.

إحياء التراث

تستمر فعاليات مهرجان الحرف والصناعات التقليدية بموسمها السابع حتى 13 نوفمبر المقبل، الأمر الذي يعزز من جهود دائرة أبوظبي للثقافة والسياحة في إحياء التراث وحفظه ونقله للأجيال القادمة مع الترويج له باعتباره مكوناً حضارياً مهماً، وغرس قيم احترام التراث والتاريخ في نفوس الأجيال الجديدة وتعريفهم بهذه الحرف والصناعات العريقة.