ملاك إبل عُمانيون: مهرجان الظفرة ملتقى تراثي نوعي

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد ملاك إبل من سلطنة عُمان أن مهرجان الظفرة يعتبر ملتقى تراثياً يجمع ملاك الإبل في دول مجلس التعاون الخليجي، وأن الدورة الخامسة عشرة ستسهم في توسع عدد المشاركين، بفضل الدعم الكبير واللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتوجيهاته بتوسيع نطاق المهرجان وزيادة عدد جوائزه.

قال خميس بن مسعود الزدجالي، مالك الإبل من سلطنة عُمان، إن مهرجان الظفرة هو ملتقى لجميع ملاك الإبل في منطقة الخليج، ونقطة التقاء تعني الكثير لملاك إبل المزاينة، وأشار إلى أن مهرجان الظفرة يخلق في كل موسم حراكاً نشطاً بين الملاك، مؤكداً حرصه على المشاركة في موسم مزاينات أبوظبي والوجود المستمر في مهرجان الظفرة.

مهرجان مهم

وأشار عبدالمجيد بن نصيب الرواحي، مالك الإبل من سلطنة عُمان إلى أن مهرجان الظفرة هو المهرجان الأهم، الذي عمل على صون التراث الخليجي والمحافظة عليه ليستمر من جيل من جيل، مشيراً إلى أن الاستعدادات للمشاركة في مهرجان الظفرة وموسم مزاينات أبوظبي قد بدأت عند كبار ملاك الإبل بسلطنة عُمان منذ وقت مبكر.

وأشاد فهد بن سلطان الحوسني، مالك الإبل من سلطنة عُمان، بالدعم الكبير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لمهرجان الظفرة وملاك الإبل وتراثها العريق، مؤكداً أن هذا ليس غريباً على سموه فقد ورث هذا الاهتمام من الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وأكد هاشل بن حارب السعدي، رئيس اللجنة الإعلامية في مهرجان حمرا الدروع لمزاينة الإبل في سلطنة عُمان أن رسالة الإمارات التراثية رسالة واضحة وكبيرة وخصوصاً في مجال أنشطة الهجن المختلفة، وأن اهتمام الإمارات برياضات الإبل جعلها محل اهتمام وعناية كبيرة وشهرة عالمية، موجهاً رسالة شكر وتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لدعم سموه الكبير لتراث الإبل وملاكها.