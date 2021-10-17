«العتلة».. رفيقة المزارعين الدائمة

المصدر: رصد وتصوير: عبد الله بن ربيع

يلتقط عبد الله بن ربيع مفردات الحياة في الإمارات، متشبثاً بالأشياء في مسافاتها الأكثر حضوراً في ماضي الزمان، حيث الأصالة والوفاء لكل ما رفد الشعب الإماراتي بالحياة، عبر الدهور والأجيال. «البيان» تقدم هذه المساحة ليحكي بعدسته عفوية وتفاصيل ووجوه تلك الخصوصية الفولكلورية، لإبقائها حية في ذاكرتنا، صوناً لميراثنا التليد الذي نستمد منه الطاقة الملهمة نحو المستقبل. ويحكي اليوم عن العتلة.

العتلة هي أداة مصنوعة من الحديد وتكون حادة من الطرفين ويستخدمها أصحاب المزارع لفصل الصرم عن النخلة، ويقوم بهذا العمل أهل الخبرة في هذا الشأن، فهم من يستطيعون قطعها بطريقة متقنة ودقيقة لتصبح صالحة للزراعة.

وتستخدم العتلة أيضاً في حفر الطوايا وتقليب التربة، وعزل الحجارة، وتفتيت الأراضي الصلبة لاستخراج الماء من باطن الأرض.

والجدير بالذكر أن المزارعين في الإمارات يستخدمون العتلة منذ القدم في البساتين، ولا يستغنى عنها حتى يومنا الحاضر.