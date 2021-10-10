الدامر.. مادة لاصقة لحماية خشب السفن

المصدر: رصد وتصوير - عبدالله بن ربيع

يلتقط عبدالله بن ربيع مفردات الحياة في الإمارات، متشبثاً بالأشياء في مسافاتها الأكثر حضوراً في ماضي الزمان، حيث الأصالة والوفاء لكل ما رفد الشعب الإماراتي بالحياة، عبر الدهور والأجيال. «البيان» تقدم هذه المساحة ليحكي بعدسته عفوية وتفاصيل ووجوه تلك الخصوصية الفولكلورية، لإبقائها حية في ذاكرتنا، صوناً لميراثنا التليد الذي نستمد منه الطاقة الملهمة نحو المستقبل. ويحكي اليوم عن الدامر.

الدامر مادة تشبه الشمع، شفافة اللون، تأخذ من الأشجار (يقال من أشجار تشبه شجرة اللبان)، ويستخدم أهل البحر الدامر بعد أن يضاف إليه (الصل) الذي تم استخراجه من كبد سمك القرش، ويتم تذويبه مع الدامر على النار حتى يصبح سائلاً، ثم بعد ذلك يتم صبه داخل المحامل، أو في خن المحمل في مقدمة السفينة، ويشكل الدامر بعد مزجه مع الصل مادة قوية الالتصاق لحماية الخشب إضافة إلى منع تسرب الماء إلى داخل السفينة.