«معجم الغاف» أسماء ومواقع وأنواع

المصدر: دبي - البيان

صدر معجم الغاف في الإمارات الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة عن شجرة الغاف التي تم اختيارها رمزاً لعام التسامح في دولة الإمارات لـ2019، وهو من تأليف وإعداد الباحث سلطان العميمي، ويقع في 280 صفحة.

ويعد معجم الغاف أول عمل أكاديمي يعنى بتوثيق مسميات أشجار الغاف في مختلف إمارات الدولة وأسباب تسمياتها ومواقعها ومصطلحاتها المتصلة بأماكن نموها وأنواعها وأعدادها وأجزائها ومراحلها العمرية وثمارها وكيفية الاعتناء بها.

أحداث مهمة

وتعتبر الأسماء التي أطلقها أهل الإمارات على أشجار الغاف في الماضي شاهداً على أحداث تاريخية مهمة، مثل عود التوبة في مدينة العين، الذي ارتبطت تسميته بفترة حكم الشيخ زايد الأول، وغافات زايد في إمارة دبي، التي ارتبط اسمها بالشيخ زايد الأول، وغافات زاخر التي شهدت حفل زواج الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، بالشيخة فاطمة بنت مبارك.

كما حملت بعض المناطق والآبار والمرتفعات الرملية في الإمارات أسماء كان لوجود شجرة الغاف فيها أو قربها دور في اشتقاق تسميتها، مثل: أم غافة والغويفات والغافية.

أهمية الشجرة

مهد المؤلف لمادة المعجم بفصل عن شجرة الغاف وحضورها في اللغة واللهجة والثقافة المحلية والشعر النبطي في دولة الإمارات، وخصص مادة في الفصل نفسه عن أهمية شجرة الغاف عند المغفور له الشيخ زايد بن سلطان وجهوده للمحافظة عليها وحمايتها.

وتعد شجرة الغاف رمزاً مهماً في حياة أهل المنطقة في الماضي، وتعد مكوناً مهماً للثقافة الإماراتية في جوانبها المتصلة بالجغرافيا والبيئة والأطعمة والإبل والطيور والترحال.

وأصدرت المعجم أكاديمية الشعر التابعة للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي وبالتعاون مع جائزة الشيخ زايد للكتاب.