المصدر: إعداد- سالم الزمر

قال أحمد بن علي الكندي:

أنا ونـــــــيت والخــــاطر تكسر

من الفرقا وليـــــــعات الزماني

محـــبي بعــد حــــــبه لــي تنكر

وش اسبـــاب الزعل اوّل وثاني

بدى الهجران مثل الشمس يظهر

ومـا ينـــوي حــبيبي مـــا خفاني

الله اكـــــــــبر على من هو تكبر

قســـى قـــلبه ومن عطـفه نساني

قطع حبلي وعنه الطير خبر

وهـان الــود عنـــــــده والمعاني

صـبــر قلـبه وقــلبي مــا تصـبر

يخيـله في الــــــدقايــق والثواني

أبو عقــصٍ على المضـمر تحدر

وعود مثل عود الخيزرانِ

وقوله في البيت الأخير أبوعقص يعني صاحب الشعر المعقوص جاء في اللسان:

والعَقْصُ: أَن تَلْوِيَ الخُصْلة من الشعر ثم تَعْقِدها ثم تُرْسِلَها.

قال الليث: العَقْصُ أَن تأْخذ المرأَة كلَّ خُصْلة من شعرها فتَلْويها ثم تعقدها حتى يبقى فيها التواء ثم تُرْسلَها، فكلُّ خُصْلة عَقِيصة؛ قال: والمرأَة ربما اتخذت عَقِيصةً من شعر غيرها.

والعَقِيصةُ: الخُصْلةُ، والجمع عَقائِصُ وعِقاصٌ، وهي العِقْصةُ، ولا يقال للرجل عِقْصةٌ.

والعَقِيصةُ الضفيرةُ. يقال: لفلان عَقِيصَتان.

وعَقْصُ الشعر: ضَفْرُه ولَيُّه على الرأْس.

وذُو العَقِصَتين: رجل معروف خَصَّلَ شعرَه عَقِيصَتين وأَرْخاهما من جانبيه.