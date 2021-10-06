عيون الشعر الإماراتي

المصدر: مبارك بن حمد العقيلي

يقولون ربعي (1) حين شافوا صبابتي (2)

علامك (3) بهذا الحال أيش الذي بادي (4)

وهم مادرو ا عني ولابي من الجِوى (5)

ولا من أنا بهواه مفتوت الاكبادي

ولكن راوني بين روعه (6) وزفره

وطرفٍ يسح (7) لدمع للخد خَدّادي (8)

ولي سلوةٍ من غمرةٍ تغمي الحشا (9)

واذا ما صحيت فلا عج (10) الشوق يزدادي

بنوح الحمام آنوح واندب مرابعي

ودارٍ بها كم ضمنا للهوى نادي

ولي في سواد الدار (11) ريمٍ سبا المها

من الغيد عدل القد كالغصن ميادي (١٢)

نفور (١٣) رعى روض الحشا كيف ما يشا

ولما نشا (١٤) صار جافٍ وصدادي

فتنّي وفاتنّي وبفتاه (١٥) فتِّني (16)

وفوَّت زماني بين ردي وترد ادي