«الكمبار» حبال متعددة الاستخدام لأهل البحر

المصدر: رصد وتصوير - عبدالله بن ربيع

يلتقط عبدالله بن ربيع مفردات الحياة في الإمارات، متشبثاً بالأشياء في مسافاتها الأكثر حضوراً في ماضي الزمان، حيث الأصالة والوفاء لكل ما رفد الشعب الإماراتي بالحياة، عبر الدهور والأجيال. «البيان» تقدم هذه المساحة ليحكي بعدسته عفوية وتفاصيل ووجوه تلك الخصوصية الفولكلورية، لإبقائها حية في ذاكرتنا، صوناً لميراثنا التليد الذي نستمد منه الطاقة الملهمة نحو المستقبل. ويحكي اليوم عن الكمبار.

الكمبار هو حبل سميك وقوي جداً، حيث يستخدم في السفن الشراعية وقوارب الصيد وأعمال السحب ولتثبيت المجاديف. واستخدم أهل البحر قديماً مسميات ومصطلحات بحرية مع حبال الكمبار وشباك الغزل وما ينتج عنها عند «الطراقة» ومنها الموصل وهو حبل بطول خمسين متراً وحسب المكان الذي يكون فيه الصيادون، وكما يقول صالح حنبلوه وهو خبير بالبحر: «يربط الحبل في راس الصوري ولكل سلجه مسابه ومسو وبين المسابه والمسو 8 أمتار. وهناك أيضاً الفخذية ولا تزيد على مترين ولا تقل عن 10 أمتار، وإذا كان جنع الليخ 10 أمتار تكون الفخذية 9 أمتار».