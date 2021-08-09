سوق دبي الكبير.. خزانة توابل ودواء تجذب اهتمام السياح

المصدر: دبي ـ رشا عبد المنعم

تعد محلات البهارات والتوابل والأعشاب الموجودة في سوق دبي الكبير، أيقونة منطقة ديرة بدبي، ومن أهم المحطات السياحية للزوار والمقيمين للتجول بين أزقته المعتقة برائحة التوابل المتعددة الأصناف والنكهات، التي تتناقلها نسمات الصيف في نفحات تذكر العابرين بقصص الترحال وتجارة الأسفار براً وبحراً منذ القدم، ليظل هذا المكان شاهد عصر على تقاليد راسخة وعادات متجذرة في المجتمع الإماراتي الأصيل.

يحتضن السوق أكثر من 80 نوعاً من التوابل التي تزرع حول العالم، كما تعد متاجر السوق بهيئتها العتيقة بمثابة صيدلية تقليدية وخزانة دواء تضم العديد من الأعشاب، ومستلزمات الطب الشعبي البديل؛ لذلك يحمل السوق مسمى آخر وهو «الدويات»، والتي تعني باللهجة المحلية الدواء، المعتمد على أشهر أنواع التوابل والأعشاب المعروفة وباتت تجذب اهتمام السائحين لشهرتها العالمية.

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