«الكلفات».. فتائل تمنع تسرّب الماء للسفن

المصدر: رصد وتصوير - عبدالله بن ربيع

يلتقط عبدالله بن ربيع مفردات الحياة في الإمارات، متشبثاً بالأشياء في مسافاتها الأكثر حضوراً في ماضي الزمان، حيث الأصالة والوفاء لكل ما رفد الشعب الإماراتي بالحياة، عبر الدهور والأجيال.

«البيان» تقدم هذه المساحة ليحكي بعدسته عفوية وتفاصيل ووجوه تلك الخصوصية الفولكلورية، لإبقائها حية في ذاكرتنا، صوناً لميراثنا التليد الذي نستمد منه الطاقة الملهمة نحو المستقبل. ويحكي اليوم عن الكلفات.

تستخدم «الكلفات» لسد الثغرات والفتحات بين الخشب المستعمل في بناء السفن، كما يخبرنا صالح أحمد حنبلوه صاحب الخبرة الكبيرة، والذي ما زال يعمل حتى يومنا في هذا المجال، وقال إن الكلفات كانت تستورد من الهند وهي عبارة عن فتائل من القطن يتم بيعها بالكيلو أو حسب ما يريد المشتري من كمية تسد حاجته وغرضه، ثم يقوم الأستاذ أو الجلاف بوضع الفتائل وعاء مع زيت الناريل أو حل الناريل كما كان يقال، وينتظر حتى تتشرب الفتائل من الزيت، وبعدها توضع في الفتحات بين الخشب حتى تمنع تسرب الماء إلى داخل السفينة، والكلفات تبقى طويلاً ولا تتأثر بمياه البحر المالحة.