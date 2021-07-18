«الدقاق».. وسيلة فرز البر عن السنابل

المصدر: رصد وتصوير - عبدالله بن ربيع

يلتقط عبدالله بن ربيع مفردات الحياة في الإمارات، متشبثاً بالأشياء في مسافاتها الأكثر حضوراً في ماضي الزمان، حيث الأصالة والوفاء لكل ما رفد الشعب الإماراتي بالحياة، عبر الدهور والأجيال. «البيان» تقدم هذه المساحة ليحكي بعدسته عفوية وتفاصيل ووجوه تلك الخصوصية الفولكلورية، لإبقائها حية في ذاكرتنا، صوناً لميراثنا التليد الذي نستمد منه الطاقة الملهمة نحو المستقبل. ويحكي اليوم عن «الدقاق».

و«الدقاق» هي عملية الفرز النهائي للبر عن السنابل، حيث يتم تجميع السنابل في مكان مخصص يسمى الينور ويكون نظيفاً ومستوياً. ويقوم بعملية فرز البر أشخاص عدة يقفون في حلقة دائرية ويمسكون بعصي من شجر السمر أو السدر طولها حوالي متر، ثم يضربون أكوام السنابل حتى يتم فرز البر منها. ويغني الأشخاص أغاني حماسية بعد أن ينقسموا إلى فريقين، الأول يقول «الحانية» فيرد الفريق الآخر «الحانية الحانية».