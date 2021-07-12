المصدر: دبي - غسان خروب

ترفل شوارع دبي، في حلة من الحداثة والعصرنة، التي تسبق نظيراتها. وجمال هذه المدينة الساحر، لم يقم محرابه فوق الأرض وحسب، وإنما امتد نحو الأعماق أيضاً، فصنعت من أنفاقها أيقونات، تشترك في ما بينها، بكونها تمثل معابر للجمال، وحلقات وصل بين جسور دبي العالية وشوارعها الواسعة.

نحو 100 نفق تختلف في أطوالها ومساحاتها، وحتى أعماقها، تنتشر في دبي، ولكل منها حكايته، وجدارياته الخاصة، التي توثق ملمحاً من ملامح الجمال والإبهار، فقد روعي عند إنشائها، اختيار تصاميم خاصة، بعضها مستوحى من موروث دبي الشعبي والتراثي، وأخرى جاءت لتوثق معالم دبي، وثالثة خصصت للحرف العربي، وغيرها.

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أنفاق دبي.. جداريات تستحضر التراث والحداثة