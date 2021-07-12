تعاون بين «الشارقة للتراث» ودار الكتب والوثائق في مصر

المصدر: الشارقة - البيان

زار وفد معهد الشارقة للتراث، برئاسة الدكتور عبدالعزيز المسلّم، رئيس المعهد، دار الكتب والوثائق القومية بباب الخلق في محافظة القاهرة بجمهورية مصر العربية، وكان في استقبالهم الدكتورة عايدة عبد الغني مدير عام الدار، وعدد من المديرين والمسؤولين فيها.

واطلع رئيس المعهد والوفد المرافق له الذي ضم كلاً من أحمد البيرق، مدير إدارة الاتصال المؤسسي، وأحمد الدح، رئيس قسم العلاقات الدولية، والدكتور منّي بونعامة، مدير إدارة المحتوى والنشر، على مختلف مرافق الدار والمتاحف المتخصصة التي تحتويها، والتي تعنى في المقام الأول بالكتابة والكتاب والطباعة وتطور أدواتها وأساليبها، إضافة إلى معارض الزخرفة والخط العربي، ومكتبة الكتب التي تأسست سنة 1870 لتقف اليوم شاهداً على الغنى الثقافي لمصر وتكون مركز إشعاع فكري ومعرفي.

واستمع المسلّم إلى شروح حول ما تحويه تلك المتاحف وتاريخها، ودور الدار التاريخي في رفد طلبة العلم بمراجع علمية رصينة، هذا الدور الذي تستمر الدار بأدائه حتى يومنا هذا لما تحويه من مكتبة غنية بأمهات الكتب، إلى جانب الكتب العصرية ذات البعد التاريخي.