الشراع.. «محرّك» السفن والزوارق التقليدي

المصدر: رصد وتصوير - عبدالله بن ربيع

يلتقط عبدالله بن ربيع مفردات الحياة في الإمارات، متشبثاً بالأشياء في مسافاتها الأكثر حضوراً في ماضي الزمان، حيث الأصالة والوفاء لكل ما رفد الشعب الإماراتي بالحياة، عبر الدهور والأجيال. «البيان» تقدم هذه المساحة ليحكي بعدسته عفوية وتفاصيل ووجوه تلك الخصوصية الفولكلورية، لإبقائها حية في ذاكرتنا، صوناً لميراثنا التليد الذي نستمد منه الطاقة الملهمة نحو المستقبل. ويحكي اليوم عن الشراع.

الشراع هو المحرك الأساسي للسفن التي تعبر من بندر إلى بندر آخر وتشق طريقها في البحار وسط العواصف أو أثناء هدوء الأمواج، وكان القماش المستخدم في صناعة الشراع يستورد من الهند وهو قماش سميك يسمى الغزل ويأتي على هيئة لفات كبيرة، ويقوم بحارة السفينة بتصميم وخياطة الشراع بطريقة وتقنية عالية ودقيقة تتحمل العواصف والرياح الشديدة، ويتم تفصيل الشراع حسب حجم السفينة سواء أكانت كبيرة أم صغيرة.