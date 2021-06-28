سالم بن سلطان القاسمي يثمن المبادرات الهادفة إلى حفظ التراث الوطني

المصدر: وام - رأس الخيمة

أشاد المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، بالاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للدولة للتراث الحضاري للإمارات والمحافظة على كنوزها الأثرية بما يدعم ويحفظ الإمكانات السياحية والأثرية، ويحفظ حق الأجيال الحالية والمقبلة في موروثهم الحضاري الذي يعد شاهداً على عطاءات الإنسان الإماراتي في هذه الأرض الطيبة عبر القرون.

جاء ذلك في الزيارة التي قام بها الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، بحضور أحمد عبيد الطنيجي، المدير العام لدائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة، إلى متحف المغفور له الشيخ سلطان بن صقر القاسمي التراثي الخاص، الذي أقامه المواطن سالم سيف عبيد الشاعر بمنزله في منطقة خزام برأس الخيمة.

وثمن الشيخ سالم بن سلطان القاسمي في جولة بالمتحف المبادرات الخاصة لمواطني الدولة الرامية للمحافظة على التراث الوطني والإرث التاريخي لدولة الإمارات العربية المتحدة، كونه جزءاً أصيلاً من عملية التنمية الاجتماعية والحضارية للدولة، مشيداً بجهود المواطن سالم الشاعر في حفظ التراث وتوثيقه إذ يعكس من خلالها أصالة وموروثات حياة الآباء والأجداد.

ومن جانبه، أكد أحمد عبيد الطنيجي، أن دولة الإمارات اهتمت بالتراث وتوثيق حياة الآباء والأجداد، مشيراً إلى أن الدائرة وضعت خططاً لإطلاق المبادرات بالتركيز على المتاحف الخاصة في رأس الخيمة، وتوظيف ما تملكه من مقتنيات تراثية وتاريخية واستنهاض همم أبناء الدولة.

وبدوره، قال سالم سيف الشاعر، إن هدفه من إنشاء المتحف ليس مجرد العرض وإنما تعليم وإطلاع الأجيال الجديدة على قصص الحياة القديمة، من خلال معروضات المتحف المتنوعة التي تعكس تاريخنا العريق.