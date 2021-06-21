معهد الشارقة للتراث يصدر عدداً مزدوجاً من «مراود»

المصدر: الشارقة - البيان

صدر أخيراً، عن معهد الشارقة للتراث العدد المزدوج (30 - 31) من مجلة «مراود» متضمناً موضوعات غنية ومتنوعة، ثقافية، وتراثية، حيث احتفى العدد الجديد من المجلة بموسم القيظ وبشائره الجميلة، بدءاً من فعاليات الدورة الرابعة عشرة من بشارة القيظ، ثم انتهاء بملف شامل ومتكامل استعرض تجليات موسم المقيظ في الموروث الشعبي الإماراتي.

استهل الدكتور عبدالعزيز المسلّم، رئيس المعهد، رئيس التحرير، الحديث، في افتتاحية العدد، عن بشارة القيظ وموسمه وما يرمز له من معانٍ في التراث الإماراتي.