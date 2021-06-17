إعلان الفائزين في «جائزة المتوصف التراثية الثقافية» 7

المصدر: دبي - البيان

علن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث أسماء الفائزين في الدورة السابعة من «جائزة المتوصف التراثية الثقافية»، خلال الحفل الذي أقيم عن بعد. وحلت في المركز الأول في الحلقة الأولى، صدف عبدالرحمن زين العابدين الخاجة من مدرسة السعادة للتعليم الأساسي ح1، وحصلت على المركز الثاني هند محمد عيسى محمد الياسي من مدرسة سلمى الأنصارية للتعليم الأساسي ح1، وحل بالمركز الثالث أحمد فيصل محمد شرار آل علي من مدرسة السعادة للتعليم الأساسي ح1.

وتقدم عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بالتهنئة لجميع الفائزين في الجائزة وكل المشاركين في فئاتها الثلاث، وخص بالشكر أولياء أمور الطلاب والطالبات، الذين ساهموا بدور فاعل في دعم أبنائهم وحثهم على التمّيز في هذه الجائزة النوعية وتابع: «كتاب المتوصف للأمثال الشعبية الإماراتية، هو نتاج فكر وخبرة طويلة لأهل البادية، فبحكمتهم وفطرتهم وفطنتهم وما فرضته عليهم الحياة، عرفوا قدوم المطر قبل هطوله، والخطر قبل أن يداهمهم، وحال البحر في مده وجزره، وغدو الريح قبل رواحها».

صور حياتية

وأضاف بن دلموك: «يلخص كتاب المتوصف القليل، لكثير من تلكم الحكم والصور الحياتية التي بحثنا عنها لسنوات طويلة، لنستفيد منها، ونسعى اليوم لأن تستفيد منها الأجيال القادمة. أتمنى أيضاً أن تأتي أجيال أخرى لتكمل البحث وتستخرج المزيد من العِبر التي ترسمها الأمثال الشعبية القيّمة».

من جهتها، تقدمت فاطمة سيف بن حريز، مدير إدارة البحوث والدراسات بالمركز، بالتهنئة والشكر لطاقم مدرسة القيم للبنات، وأعضاء لجنة التحكيم، الذين شكلوا ثمرة نجاح الجائزة وأفادت أن الجائزة حققت أهدافها المنشودة ووصلت إلى شريحة واسعة من الطلاب والطالبات وفقاً لفئاتهم العمرية، وأولياء الأمور والمعلمين والمشاركين من الهيئات المدرسية والتعليمية، وتركت صدى واسعاً معبراً متصلاً بإرث الدولة الثقافي وفكر مؤسسيها الذي يظهر جلياً إلى ما وصلت إليه الدولة في يومنا هذا.

نتائج

وجاءت بالمركز الأول في الحلقة الأولى، صدف عبد الرحمن زين العابدين الخاجة من مدرسة السعادة للتعليم الأساسي ح1، وحصلت على المركز الثاني، هند محمد عيسى محمد الياسي من مدرسة سلمى الأنصارية للتعليم الأساسي ح1، وحل بالمركز الثالث، أحمد فيصل محمد شرار آل علي من مدرسة السعادة للتعليم الأساسي ح1.

وفي الحلقة الثانية، حصل على المركز الأول، نزار محمد أحمد عبد النبي من مدرسة الشافعي للتعليم الأساسي ح2، وجاءت بالمركز الثاني، ريم محمد علي عبدالله الحمادي من مدرسة أم سقيم للتعليم الأساسي ح2، تلتها بالمركز الثالث، أسماء حميد عيسى سلطان السويدي من مدرسة الخوانيج للتعليم الأساسي ح2.

أما في الحلقة الثالثة، فحققت المركز الأول موزة محمد حسن عبدالله الجناحي من مدرسة السلام للتعليم الثانوي، وجاء بالمركز الثاني، محمد أسامة حسني محمود من مدرسة القيم للتعليم الثانوي، تلته بالمركز الثالث، ريم محمد عبد الهادي عمر من مدرسة الراية للتعليم الثانوي.

في فئة الهيئة الإدارية والتدريسية وأولياء الأمور، حقق أولياء الأمور المراكز الثلاثة الأولى كالتالي: حصلت نورة ثاني عبيد ثاني المهيري على المركز الأول، تلتها بالمركز الثاني، منى محمد عبدالله الصلاحي اليافعي، وجاءت بالمركز الثالث، نوال خميس سالم سعيد السلامي.

وأكدت زهرة حمد إبراهيم، مديرة النطاق، أهمية هذه الجائزة، وتزايد إقبال الطلبة عليها سنوياً، لما تحمله الأمثال الشعبية من موروث شفاهي فيه ثروة كبيرة من الآداب والقيم والعادات والتقاليد السمحة وثقافة توسع مدارك الطلاب لتعلم السنع وكنوز من المعرفة تأصل هوية الفرد.