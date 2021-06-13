«البر».. بداية الزراعة وطقوس الحصاد

المصدر: رصد وتصوير - عبدالله بن ربيع

يلتقط عبدالله بن ربيع، مفردات الحياة في الإمارات، متشبثاً بالأشياء في مسافاتها الأكثر حضوراً في ماضي الزمان، حيث الأصالة والوفاء لكل ما رفد الشعب الإماراتي بالحياة، عبر الدهور والأجيال. «البيان» تقدم هذه المساحة ليحكي بعدسته عفوية وتفاصيل ووجوه تلك الخصوصية الفولكلورية، لإبقائها حية في ذاكرتنا، صوناً لميراثنا التليد الذي نستمد منه الطاقة الملهمة نحو المستقبل. ويحكي اليوم عن «البر».

تبدأ زراعة «البر» في شهر سبتمبر وحتى نوفمبر اعتماداً على موسم هطول الأمطار، أما موسم الحصاد فيبدأ في شهر مارس، ويكون ارتفاع البر بين متر ومتر ونصف المتر حسب خصوبة التربة ونوعية البر، وأنواع البر عديدة منها ميساني ودريسي وكشيشي، أما الشخص الذي يقوم بعملية حصاد البر فيسمى جزاز، وتحتاج عملية الحصاد إلى شخصين ويمكن أن يصل العدد إلى عشرة، ويتغنى الجزاز ببعض الأهازيج أثناء الحصاد مثل (بالبر عطني اولامك خلني اطرح شيامك). وبعد الحصاد يظل البر عشرة أيام حتى يجف تمام وتسهل عملية تنقيته وتصفيته.