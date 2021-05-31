«كاري باتا».. شجرة التوابل العطرية

المصدر: إعداد- فاطمة سالم الشامسي

شجرة الكاري أو كاري باتا، هي شجرة استوائية تستخدم أوراقها العطرية كتوابل في المطبخ الهندي. وهي شجرة غدت مشهورة في الإمارات، خاصة مع الاهتمام الكبير بها من قبل الأسر الآسيوية في الدولة، إذ استقطبت في نهاية المطاف، اهتمام الإماراتيين وباتوا يزرعونها بحدائقهم والفسح المحيطة بمنازلهم، وذلك من أجل استخدام اوراقها العطرية في الأكلات التقليدية، مثل: البرياني والمجبوس والمرق (اللحم والدجاج) والحساء والصلصات أيضاً، بحيث يجري قطفها وتستخدم وهي طازجة فحينها تكون لها نكهة ورائحة أقوى. وجرت العادة على ان يحتفظ بأوراقها في أكياس خاصة في الثلاجة لصون نكهتها، أو تجفيفها ومن ثم طحنها.

إن زراعة أشجار الكاري في المنازل أصبحت منتشرة جداً لدى الأسر الإماراتية، وذلك كون هذه الأشجار تمثل أفضل طريقة للحصول على إمدادات جيدة ومستمرة من أوراقها المفيدة كنكهات فريدة مع الطعام، علاوة على كونها تمتلك رائحة عطرية نفاذة تملأ أرجاء الحديقة المنزلية.