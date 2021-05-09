«معهد الشارقة للتراث - خورفكان» ينظم جلسة «رمضان زمان»

المصدر: الشارقة - البيان



نظم معهد الشارقة للتراث فرع خورفكان، أخيراً، جلسة رمضانية، بعنوان «رمضان زمان»، تحدثت فيها الباحثة في التراث فاطمة المغني، والباحث والشاعر عبدالله الهامور، حيث ركزت الجلسة التي أدارتها الإعلامية مريم علاي، على جماليات شهر رمضان وما يترافق معه من عادات وتقاليد في الماضي.

وحضر الجلسة التي لاقت تفاعلاً حيوياً لافتاً، عيسى هلال، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، سلطان المنصوري، مدير الديوان الأميري بخورفكان، محمد خميس النقبي، نائب والي شيص، شذى علاي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور عبدالله البلوشي، عضو المجلس الاستشاري في إمارة الشارقة، سامي النقبي، رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة بمدينة خورفكان، خالد الشحي، مدير فرع المعهد في خورفكان، وعدد من مديري الدوائر، وموظفي المعهد.

قيمة معرفية

وقال خالد الشحي، مدير معهد الشارقة للتراث فرع خورفكان: «جاءت جلسة رمضان زمان ضمن أجندة وخطة الفرع المنسجمة والمنبثقة مع أجندة المعهد التي تغطي مختلف المجالات العملية والميدانية والأكاديمية والعلمية والمعرفية، إذ يحرص المعهد على أن يكون حاضراً في الشهر الفضيل من خلال فعاليات وبرامج وأنشطة تناسب شهر رمضان، وتحقق الغاية منها لتقديم قيمة تراثية معرفية دسمة للمتابعين والحضور والجيل الجديد بما يسهم في التأكيد على دور وجهود المعهد من أجل حفظ التراث وصونه ونقله للأجيال.

ولفت إلى أن الجلسة لاقت تفاعلاً حيوياً لافتاً من قبل الحضور والمشاركين وشكلوا قيمة مضافة للمعلومات التي تطرقت لها الجلسة الرمضانية من خلال مداخلاتهم وتساؤلاتهم.

قيمة وجماليات

وتطرقت الباحثة فاطمة المغني إلى أهمية وقيمة وطبيعة العادات والتقاليد التي كانت سائدة في رمضان وجماليتها، وكيف كانت الحياة الاجتماعية في تلك الأيام، ومدى تواصل وتفاعل الناس مع بعضهم بعضاً.

كما استعرض الباحث والشاعر عبدالله الهامور المشهد العام الأدبي والشعري والتراثي الذي كان حاضراً في رمضان زمان، وكيف تتحول الجلسات المسائية الرمضانية والمجالس إلى ندوات مفتوحة ومحطات للعلم والمعرفة والتفاعل الحيوي بين الجميع.