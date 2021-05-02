«المكشة» أداة تنظيف البيوت قديماً

المصدر: رصد وتصوير - عبدالله بن ربيع

يلتقط عبدالله بن ربيع مفردات الحياة في الإمارات، متشبثاً بالأشياء في مسافاتها الأكثر حضوراً في ماضي الزمان، حيث الأصالة والوفاء لكل ما رفد الشعب الإماراتي بالحياة، عبر الدهور والأجيال. «البيان» تقدم هذه المساحة ليحكي بعدسته عفوية وتفاصيل ووجوه تلك الخصوصية الفولكلورية، لإبقائها حية في ذاكرتنا، صوناً لميراثنا التليد الذي نستمد منه الطاقة الملهمة نحو المستقبل. ويحكي اليوم عن «المكشة».

و«المكشة» هي أداة تنظيف البيوت قديماً في وقت لم تكن تعرف فيه المكانس الكهربائية بعد، وكانت المرأة الإماراتية تتفنن في صناعة «المكشة» بنفسها، وذلك من خوص النخيل الأخضر الغض الذي يتم انتزاعه من قلب النخلة.