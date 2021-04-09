زكي نسيبة: «النقوش العربية» تعرّف الأجيال بالموروث الإماراتي

المصدر: أبوظبي- البيان

أكد معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، أن موقع «بوابة النقوش العربية» سوف يلعب دوراً إيجابياً مهماً في إبراز هوية الدولة وحضارتها وتقاليدها العريقة.

عبر العصور لتعريف أجيال المُستقبل بالموروث الإماراتي العريق والتاريخ المجيد لأمتهم، والذي أسهم في وصولها إلى مصاف الدول الرائدة عالمياً مع احتفاظها بتراثها الجميل.

جاء ذلك في تصريح لمعاليه عقب حفل تدشين الموقع الإلكتروني «بوابة النقوش العربية»، الذي أقيم، أول من أمس، برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش في مركز أبوظبي للشباب.

وأشاد معاليه بجهود القائمين على شركة «أناسي للإعلام» وجهودهم الكبيرة في تطوير الحركة الإبداعية الفنية والثقافية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإسهاماتهم المُتميّزة في مجال الأفلام الوثائقية، التي تُبرز تراث الأمة بأسلوب فنّي مُبتكر.

كما ثمّن معالي زكي نسيبة مبادرة «أناسي» في إطلاق موقع «بوابة النقوش العربية»، والتي ترتكز على أن التراث هو ذاكرة الأمة، وإكسير البقاء وروح الاستمرار.

يذكر أن موقع «بوابة النقوش العربية» يُعدّ بمثابة مكتبة إلكترونية موثّقة ومُتخصّصة، تُبرز أهمية تراث دولة الإمارات العربية المتحدة.