الغناء اليمني يردد صدى الجمال على مسرح «أيام الشارقة التراثية»

المصدر: الشارقة - البيان

بإيقاعات حضرمية ولحجية، حملت الفرقة اليمنيّة المشاركة في فعاليات الدورة الـ 18 من «أيام الشارقة التراثية»، الزوار إلى جماليات الغناء والعزف اليمنيّ، حيث جمعتهم على وصلات غنائية أعادتهم إلى أجواء أغاني الفنان الكبير الراحل أبوبكر سالم بالفقيه. وأبدعت الفرقة في استهلال وصلتها التي قدمتها على «مسرح الجاليات» بأداء أغنية أبو أصيل «مشكلة في الناس»، ثم الأغنية الشهيرة «قلي متى اشوفك»، التي كتب كلماتها ولحنها كذلك بالفقيه، مسبوقةٌ بالدان الحضرمي، ومصحوبة برقصة الشرح التي تحمس لها الحضور.

جلسة حوارية

وفي سياق فعاليات الأيام أيضاً، احتفى «المقهى الثقافي» بتجربة الشاعر والباحث سلطان العميمي، حيث نظم جلسة حوارية تحت عنوان «جهود رائدة في حفظ التراث الإماراتي.. قراءة في تجربة الكاتب والباحث سلطان العميمي» تناولت اهتمام العميمي في جمع قصائد بعض أشهر رموز الشعر الشعبي، والتوثيق لها ودراستها، بالإضافة إلى مشروعه الأدبي الذي أثمر أعمالاً شعرية وروائية وقصصية.

وأكد العميمي خلال الجلسة التي أدارها الشاعر عبدالله أبوبكر، أنه يعمل على مشروع يتصل بالثقافة المحلية في بعدها الإنساني المشترك مع الآخر، يجمع من خلاله طابعاً من القصص التي يجد فيها تطابقاً مع قصص شعبية في مجتمعات أخرى، تدل على وجود مشترك بين مختلف ثقافات الأزمنة والأمكنة، يوحد النظرة الإنسانية للبشر ويترجمها في التراث.