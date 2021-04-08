37 متأهلاً إلى المرحلة التالية من بطولة فزاع لليولة

المصدر: دبي - البيان

شهدت الأيام الثلاثة الماضية، مشاركة 270 شاباً في تصفيات الجولات التأهيلية لبطولة فزاع لليولة، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وبرنامج الميدان، الذي يبث على سما دبي، وذلك استعداداً للموسم الجديد في نهاية العام الحالي. واختتمت المرحلة الأولى من التصفيات، أول من أمس، بتأهل 37 يويلاً، أبهروا حضور قلعة الميدان في القرية العالمية بدبي، ليواصلوا مسيرة التحدي والحماسة بالتدريب والمثابرة، ويكونوا على أهبة الاستعداد للمرحلة الثانية، التي سوف تقام أكتوبر المقبل. كما أقيمت مسابقات لليويلة الصغار، في ختام التصفيات اليومية، ما أضفى أجواء الحماسة وسط جماهير قلعة الميدان. وعلى غرار الموسم الماضي، التغييرات لا تزال مستمرة في البطولة، فالتصفيات جاءت مبكرة هذا العام، وتم تقسيم المشاركين إلى 3 مجموعات، وفقاً للإجراءات الاحترازية، وضوابط كوفيد 19، وبحسب الفئة العمرية، في المنافسات التي تواصلت على مدار 3 أيام، تأهل فيها 32 يويلاً، إلا أن اللجنة قررت أخذ عدد أكبر، لمنحهم فرصاً أوسع، فتم اختيار أفضل 37 يويلاً، سيتم في المرحلة الثانية اختيار 16 مشاركاً منهم لخوض البطولة الرئيسة.

التزام الشباب

بهذا الصدد، عبّر راشد الخاصوني نائب مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عضو لجنة التحكيم في البطولة، عن تقديره لالتزام الشباب بالحضور والأداء بكل ثقة وتفانٍ على أرض قلعة الميدان، وأشار إلى التغييرات التي تشهدها البطولة منذ الموسم الماضي، والتي كان لها بالغ الأثر في استقطاب وجوه جديدة، ومواهب واعدة، من جميع إمارات الدولة، وأضاف: سعداء بأن نرى هؤلاء الشباب الذين لديهم همة عالية وموهبة للإبداع، وشغف التمسك بإرثهم المحلي، والأهم لديهم، الرغبة والاستعداد للتعلم والعطاء، في إطار مسؤولية حفظ تراثهم الوطني، وتعزيز هويتهم الوطنية.

وأكمل الخاصوني: تقسيم الجولات التأهيلية إلى مراحل، سوف يتيح للشباب إمكانية التعلم على عدد من الأنشطة الهادفة، علماً بأن هناك مسابقة جديدة أدرجت إلى البطولة في الموسم المقبل، وهي السباحة، إلى جانب باقي المسابقات، وتضم الرماية وركض الهجن وسباقات القدرة وعد القصيد وفقرة اليولة. لتكون الحصيلة 6 مسابقات رياضية، تراثية، اجتماعية متكاملة، تليق بالفارس الحقيقي لميدان بطولة فزاع لليولة. عبّر اليويلة الذين تأهلوا، عن سعادتهم العارمة بعبورهم إلى المرحلة التالية من التصفيات، ومن ضمنهم كان اليويل سعود خالد أحمد فولاذ، فارس بطولة فزاع لليولة للصغار، الذي كانت تغمره السعادة بلقاء زملائه من ميدان الصغار. وقال سعود: حصلت على المركز الأول مرتين، في عام 2013 وعام 2015، ولم أشارك في بطولة فزاع لليولة للكبار، بالرغم من بلوغي السن القانونية للمشاركة، لأن طريقة التصويت كانت مقلقة بالنسبة لي، ولكن عندما تغيرت إلى الترشيح عبر التطبيق المخصص «الميدان»، بادرت فوراً بالانضمام. فأنا لم أتوقف عن التدريب على اليولة، والمشاركة في المناسبات الرسمية بالدولة والاحتفالات المدرسية. كما أنني حققت حلمي، وتعلمت ركوب الخيل، وغيرها من الرياضات التراثية. وأبهر زايد محمد الحمادي (15 سنة)، الحضور باستعراضه على أرض الميدان.