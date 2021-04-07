هزاع بن زايد: افتتاح «بيت محمد بن خليفة» التاريخي خطوة مهمة ومباركة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن افتتاح «بيت محمد بن خليفة» التاريخي خطوة مباركة على طريق تعزيز التواصل بين الأجيال.

وقال سموه في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع «تويتر»: «افتتاح بيت محمد بن خليفة التاريخي أمام الجمهور، بعد تحويله إلى مركز ثقافي في العين، خطوة مباركة ومهمة، فالتواصل بين الأجيال واجب، والتعريف بالإرث المضيء وبإنجازات الرموز التاريخية، يعزز الهوية الوطنية ويرفع من قيمة العمل في خدمة الوطن والسعي دوماً لترسيخ مسيرته وإعلاء مكانته».

وكان سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان قد افتتحا «بيت محمد بن خليفة آل نهيان» التاريخي العريق، بعد إعادة تأهيل حولته إلى أحدث مركز ثقافي مجتمعي.