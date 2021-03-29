«حمدان لإحياء التراث» يفتح باب التسجيل للتدريب على «رحلة الهجن» المقبلة

المصدر: دبي - البيان

يستعد مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، لإعداد مجموعة من الفرسان للانطلاق في نسخة جديدة من «رحلة الهجن»، التي تقطع الصحراء الإماراتية لأيام وليالٍ عديدة.

وأعلن المركز عن فتح باب التسجيل للبرنامج التدريبي، الذي يقام كل عام للتعلم على أساسيات تضمير وركوب الجمال. وشهد المركز في السنوات القليلة الماضية، تزايداً ملحوظاً من قبل الراغبين للانضمام إلى الركب في الرحلة السنوية، والراغبين في ركوب الهجن. وبما أن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، يولي اهتماماً كبيراً لمنح المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، من كافة الجنسيات، فرصة للتعرف إلى التراث المحلي، عبر أحد أهم رموز البادية، المتمثل في الإبل، فقد تم تخصيص عزبة مهيأة ومختصين بالمجال، لإعداد وتعليم المنتسبين للبرنامج التدريبي الذي يسبق الرحلة. وأكدت هند بن دميثان مدير إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن فتح باب التسجيل، يتيح التعرف إلى كل من يرغب بخوض امتحان القدرة، والتسجيل لهذه التجربة، كما يساعد على التخطيط من حيث تقسيم المتدربين في العزبة المخصصة، خصوصاً في ظل التصدي لجائحة كوفيد 19، وضرورة الالتزام وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، للحد من انتشار الفيروس، الأمر الذي يتطلب خفض الأعداد في المجموعة الواحدة، وإعادة ترتيب الجداول، حرصاً على سلامة الجميع. وأضافت: إن تراكم الخبرات في تنظيم هذه الفعالية على مدار السنوات الماضية، أسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة وسلاستها، من التسجيل للتدريب، إلى الإعلان عن موعد الرحلة، كما أتاحت التدريبات، فرصة أوسع للمجتمع المحلي والمقيمين في الدولة، لامتطاء الجمال ورعايتها، وإن لم يشاركوا في رحلة الهجن الرئيسة.