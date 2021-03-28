أزياء الإماراتيين..حفظ الموروث والاعتزاز به

المصدر: رصد وتصوير - عبدالله بن ربيع

يلتقط عبدالله بن ربيع مفردات الحياة في الإمارات، متشبثاً بالأشياء في مسافاتها الأكثر حضوراً في ماضي الزمان، حيث الأصالة والوفاء لكل ما رفد الشعب الإماراتي بالحياة، عبر الدهور والأجيال. «البيان» تقدم هذه المساحة ليحكي بعدسته عفوية وتفاصيل ووجوه تلك الخصوصية الفلكلورية، لإبقائها حية في ذاكرتنا، صوناً لميراثنا التليد الذي نستمد منه الطاقة الملهمة نحو المستقبل. ويحكي اليوم عن أزياء الإمارات.

الإماراتيون ما زالوا يحافظون على أزيائهم التقليدية واعتزازهم بموروثهم، إذ إن الأزياء من شأنها أن تعكس عادات وتقاليد الأمة، وحفظ إرث الآباء والأجداد من الاندثار، ويقول الراوي علي بن حمود الشحي: الإماراتيون حريصون على تراثهم حتى يبقى التواصل بين القديم والحديث، وتتميز الأزياء الإماراتية بنقوشها وألوانها، ويحرص الرجال على أن يكون الخنجر وعقال الخزام الموشح بسلاسل الفضة ضمن الملابس في المناسبات والأفراح والأعياد وزيارة كبار القوم.