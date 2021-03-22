«صندوق المعرفة» هدية مكتبة «حمدان بن محمد لإحياء التراث» لأعضائها

المصدر: دبي - البيان

احتفاء بـ«شهر القراءة»، الذي يندرج هذا العام تحت شعار «أسرتي تقرأ»، تقدم مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث هدية لأعضاء المكتبة الحاليين والمنتسبين الجدد، الذين يتقدمون للعضوية خلال شهر مارس الحالي.

وتأتي الهدية التي أطلق عليها «صندوق المعرفة»، وهي عبارة عن مجموعة من الكتب، التي أصدرها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بهدف تشجيع القراءة على المستويين المحلي والأسري.

وأشارت طيبة عبدالرحمن الجسمي، رئيسة قسم المكتبات في إدارة البحوث والدراسات في المركز، إلى أن شهر مارس يعد شهراً وطنياً للقراءة في دولة الإمارات، ومن منطلق مسؤوليتنا الوطنية والمجتمعية نسعى إلى تعزيز دور وقيمة القراءة وزيادة الارتباط بها لدى الأفراد ودعم كل المؤسسات المعنية والجهات الحكومية لترسيخ القيم المجتمعية والمبادرات الوطنية.

وأكدت طيبة عبدالرحمن أن المكتبة تستقبل روادها كل يوم من الساعة 8:30 صباحاً ولغاية 8:00 مساء (طوال أيام العمل الرسمية ما عدا يومي الجمعة والسبت)، وسط إجراءات احترازية مشددة، للحد من انتشار جائحة «كوفيد 19»، وتم تحديد أماكن للجلوس والوقوف وفقاً لمساحات التباعد المنصوص عليها في الدولة، إلى جانب تطبيق كل الإجراءات الوقائية الأخرى.

يذكر أن مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث سوف تقدم «صندوق المعرفة» حتى نهاية شهر مارس الحالي.