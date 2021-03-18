«أيام الشارقة التراثية».. إجراءات احترازية وخطط لوجستية متكاملة

المصدر: الشارقة - البيان

وضعت اللجنة التنفيذية العليا للدورة الـ18 من أيام الشارقة التراثية التي ينظمها معهد الشارقة للتراث، من 20 مارس إلى 10 أبريل المقبل في ساحة التراث في قلب الشارقة، والمنطقة التراثية في خورفكان، حزمة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، لتوفر للزوار بيئة آمنة يستمتعون فيها بالعروض الفنية والموسيقية والمأكولات التقليدية والتراثية المقدّمة من مختلف بلدان العالم.

وخصصت اللجنة 28 إجراءً أبرزها، وضع بوابتي دخول وخروج مدعّمتين بكاشفات حرارية لقياس درجة حرارة الجمهور، إلى جانب توزيع لوحات وعلامات إرشادية وتوعية عند المداخل الرئيسية تتضمن جملة من تعليمات الأمن والسلامة الوقائية، إلى جانب تركيب حواجز بلاستيكية شفافة أمام منصات خدمة العملاء، ونشر علامات التباعد الجسدي التي ترشد الجمهور لترك مسافة مترين وتحديد فواصل بين المقاعد.

واستقبلت اللجنة فريقاً من «لجنة الطوارئ والأزمات والكوارث بالشارقة» في جولة تفقدية لموقعَيْ الفعاليّة في ساحة التراث في قلب الشارقة والمنطقة التراثية في خورفكّان، حيث تأكد الفريق من الالتزام بتطبيق البروتوكول الخاص والإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس «كورونا».